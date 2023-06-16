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Чекунков объяснил востребованность программы «Дальневосточный гектар»

Чекунков: «Дальневосточный гектар» дает людям возможность построить свой дом или стать предпринимателем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Дальневосточный гектар» дает людям возможность построить свой дом или стать предпринимателем, программа востребована населением. Об этом 16 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам министра, программой по выделению населению бесплатного участка земли воспользовалось более 70 тыс. человек.

«То есть на Дальнем Востоке и в Арктике примерно 40% — это люди, которые строят, по-русски говоря, дачу, и для дачи это большой участок земли», — отметил он.

Чекунков напомнил, что гектар земли берут не все, программа называется условно.

«Берут люди столько, сколько им нужно, но не более гектара на одного гражданина. Семья может получить и 5 га, может взять 50 соток, если им нужно», — пояснил он.

Примерно треть граждан, взявших землю, занялись сельским хозяйством.

«Здесь на Дальнем Востоке, видимо, потрясающие проекты, удивительные, я бы так сказал. Есть примеры староверов, которые приехали из Латинской Америки и организовали на дальневосточном гектаре свое производство сыров», — рассказал Чекунков журналистам.

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Россияне могут бесплатно получить землю по программам «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар» (федеральный закон от 01.05.2016 года № 119-ФЗ).

В октябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства внес предложение по продлению этих программ по получению земельных участков.

«Дальневосточный гектар» предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.

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