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Сюжет:

Песков рассказал о планах по ликвидации F-16 на территории Украины

Песков на вопрос об ударах по авиабазам третьих стран: РФ будет уничтожать F-16 на территории Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Harald Tittel
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Россия будет уничтожать истребители F-16 американского производства на территории Украины. Таким образом в пятницу, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об ударах по авиабазам третьих стран.

«Они же будут работать всё равно на территории Украины. Если они будут работать на территории Украины, они будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника. Мы говорим про территорию Украины», — рассказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в этот день на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае появления F-16 у Украины они «будут гореть». Глава государства подчеркнул, что если истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то российская сторона определит, как и где поражать воздушные суда.

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16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 этим летом. По его словам, эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала. Вместе с тем окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Нидерланды хотят быть в первых рядах по обучению украинских пилотов, чтобы понравиться гегемону.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

При этом 9 июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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