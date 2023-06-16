Мурашко отметил настрой Путина на развитие медицины

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 16 июня поделился с «Известиями» впечатлениями от выступления российского президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Во-первых то, что социальное развитие для страны сохраняется в приоритете, это очень важно, о том, что настрой президента и правительства в целом, то, что мы программы по развитию науки, промышленности, всё, что касается импортозамещения и опережающих технологий, будем держать в приоритете», — сказал министр.

По его словам, важно, что страна не закрывается от внешнего мира и много иностранцев приезжают за получением медицинского образования.

«Принципиально важно, что настрой в том числе на развитие медицины <...> и новых технологий, в том числе цифровых технологий», — добавил Мурашко.

Также Путин в ходе выступления большое внимание уделил социальным аспектам. В частности, он предложил пособия на ребенка и единое детское пособие выплачивать весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов.

Кроме того, глава государства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое.