В дендропарке в Орле зацвел чубушник

В Орле на днях зацвел чубушник, который считается одним из самых удивительных растений региона. Посмотреть на необычные цветы и насладиться их запахом можно в дендропарке школы № 50, сообщает InfoOrel.ru в пятницу, 16 июня.

Как отмечает издание, многие по ошибке называют чубушник жасмином. Однако с настоящим жасмином это растение имеет мало общего. Примечательно, что у разных сортов этого чубушника — разные ароматы.

«Ранним летом наш Дендропарк — это сад ароматов! Один из самых узнаваемых — жасминовый — аромат чубушника, хотя у разных видов его оттенки запаха отличаются. Вот чубушник венечный — классика — аромат его прохладный, нежный и сильный, этот куст расцветает первым», — рассказала учитель биологии Екатерина Миляхина.

Довольно непросто найти и отличить друг от друга все сорта чубушника без сопровождающего. Так, в Дендропарке высажены множество сортов этого кустарника: «Вирджиналь» с белоснежными крупными цветками, «Аваланш» с мелкими листьями, «Старбрайт» с вишневым оттенком молодых листьев, золотистый «Ауреум» и другие.