Аналитик спрогнозировал дальнейшее повышение ставок ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать ставку, потому что общая и базовая инфляция в странах далеки от цели, предположил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 16 июня.

Накануне европейский регулятор повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

«Решение было вполне ожидаемым: во-первых, о дальнейшем повышение говорилось еще на прошлой пресс-конференции [главы ЕЦБ Кристин] Лагард; во-вторых, инфляция по-прежнему находится далеко от целевого уровня регулятора», — объяснил Джиоев.

По его словам, базовое повышение ставки охлаждает совокупный спрос через удорожание стоимости заимствования и инвестиций и повышение привлекательности сбережений.

«То есть сегодняшнее повышение должно еще больше оказывать давление на спрос через замедление темпов роста кредитования. Скорее всего, европейскому регулятору придется и дальше повышать ставку (если он действительно намерен на своевременное приведение инфляции до таргета в 2%), так как общая и базовая инфляция далеки от цели», — заключил эксперт.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что, согласно данным Евростата, в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года.

До этого, 16 мая, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» спрогнозировал рецессию в Евросоюзе. Он рассказал, что факторы, которые действуют в западной экономике, деструктивны, а также подчеркнул, что западные экономики в целом и Евросоюз в частности потеряли основной источник экономического роста.