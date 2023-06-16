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Лихачев назвал приоритет в создании новых технологий

Гендиректор «Росатома» Лихачев: создавая новые технологии, нужно в первую очередь думать о потребностях РФ
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Фото: Росконгресс/Евгений Федосков
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Создавая новые технологии, нужно в первую очередь думать о потребностях России. Об этом 16 июня «Известиям» заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наш рынок — это вся планета, постольку практически все страны так или иначе являются нашими партнерами в ядерных и неядерных технологиях. И вот этот такой как бы стык национальной индустриальной политики и реализация этих проектов на глобальном рынке, вот в этом, мне кажется, основная суть задач, которые ставит президент», — сказал он.

По мнению Лихачева, создавая новые производства, новые технологии, нужно думать в первую очередь о реализации потребностей РФ, но при этом быть готовыми эти же технологии экспортировать во все страны, которые хотят сотрудничать с Москвой.

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На пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что недоброжелатели России привыкли извлекать сверхприбыль из-за своей монополии, им не нужны конкуренты, но своими действиями они отменяют собственную деловую репутацию.

Также Путин подчеркнул, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России. С лидерами государств, которые не поддаются часто хамскому внешнему давлению, объемы взаимной торговли выросли в разы.

Президент обратил внимание, что Россия никогда не выгоняла иностранные компании со своего рынка.

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