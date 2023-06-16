ТМХ и банк «РОССИЯ» подписали соглашение о сотрудничестве

Трансмашхолдинг (ТМХ) и банк «РОССИЯ» в пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение будет способствовать расширению кредитования проектов, связанных с развитием отечественного рельсового транспорта.

Основные направления взаимодействия — это комплексное банковское обслуживание Трансмашхолдинга, финансирование текущей деятельности, а также инвестиционных проектов и программ ТМХ. Кроме того, в этот список вошли финансовое консультирование, а также организация банком финансирования сделок, связанных с покупкой и продажей активов; использование временно свободных рублевых финансовых ресурсов компании; совершенствование и развитие системы расчетов холдинга со своими контрагентами; минимизация рисков банковского обслуживания финансовых потоков; оказание банком консультационных и информационных услуг и предоставление работникам ТМХ розничных банковских продуктов.

Подписи под документом, срок которого — один год, поставили гендиректор ТМХ Кирилл Липа и председатель правления банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

«Трансмашхолдинг рассматривает развитие сотрудничества с Банком «РОССИЯ» как важный инструмент модернизации отечественного транспортного машиностроения. Привлекаемые ресурсы будут направлены на создание новых образцов техники, обновление парков производственного оборудования, реализацию проектов, связанных с цифровизацией работы компании», — заявил Липа.

По словам Клишина, сотрудничество будет способствовать не только росту предприятия, но и окажет поддержку российской экономике в целом.

«Благодаря этому партнерству ТМХ получит возможность реализовать новые проекты и укрепить рыночные позиции», — добавил он.

Трансмашхолдинг сотрудничает с банком «РОССИЯ» более 10 лет. Общий объем кредитных лимитов, используемых для финансирования проектов ТМХ, достигает 18,5 млрд рублей. Банк сотрудничает с большинством предприятий, входящим в Трансмашхолдинг, в том числе Коломенским заводом, Брянским машиностроительным заводом, Новочеркасским электровозостроительным заводом, Тверским вагоностроительным заводом и другими.

Ранее в этот же день банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Его основным предметом станет социально-экономическое развитие Ленобласти. В частности, стороны должны будут сформировать условия для развития этапов широтной магистрали скоростного движения — платной трассы, которая будет проходить по территории региона.