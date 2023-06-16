Пушилин рассказал о ходе упомянутого Путиным боя на Времевском выступе

Бой на Времевском выступе развивается предсказуемо, российские силы стабилизируют ситуацию. Об этом в пятницу, 16 июня, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил ТАСС.

«По последней информации, ситуация развивается абсолютно предсказуемо, наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой еще в полной мере не закончен», — сказал Пушилин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией и отметил, что в момент его выступления ВСУ пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Также в рамках своего выступления Путин сообщил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Глава государства также уточнил, что ВС РФ уничтожили 218 танков и 418 бронированных машин.

Кроме того, президент указал на всё большее втягивание НАТО в конфликт на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.