В Дагестане 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
ДТП произошло в Дагестане с участием микроавтобуса и грузовика, в результате инцидента пострадали 13 человек. Об этом 16 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.
По его словам, КамАЗ столкнулся с микроавтобусом около Махачкалы. Пострадавшие находятся в состоянии разной тяжести.
Причины аварии и ее виновник выясняются.
Ранее, 21 мая, ДТП с участием автобуса и легковушки произошло в Унцукульском районе Дагестана. Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Neoplan.
Водитель автомобиля погиб на месте.