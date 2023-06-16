В Дагестане 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ДТП произошло в Дагестане с участием микроавтобуса и грузовика, в результате инцидента пострадали 13 человек. Об этом 16 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, КамАЗ столкнулся с микроавтобусом около Махачкалы. Пострадавшие находятся в состоянии разной тяжести.

Причины аварии и ее виновник выясняются.

Ранее, 21 мая, ДТП с участием автобуса и легковушки произошло в Унцукульском районе Дагестана. Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Neoplan.

Водитель автомобиля погиб на месте.