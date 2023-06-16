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Песков отметил готовность РФ сотрудничать с заинтересованными иностранными компаниями

Песков: Россия готова сотрудничать с иностранными компаниями, которые заинтересованы в работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о готовности России сотрудничать с заинтересованными в работе иностранными компаниями.

«Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь», — отметил Песков.

По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны.

В то же время, по словам представителя Кремля, России не нужно стесняться агрессивно продвигать и отечественные компании.

«Мы будем делать то, что соответствует интересам России. И с этим придется считаться»
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ — основные цитаты

Ранее в этот же день российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Москва никогда и никого не выгоняла с российского рынка, у каждого партнера был выбор.

При этом в апреле журналист издания The Washington Post Робин Диксон обратил внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из России после начала спецоперации по защите Донбасса.

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