«Газпром» и Кунсткамера подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

«Газпром» и Кунсткамера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, подписали соглашение о сотрудничестве.

Со стороны госкомпании документ подписал Алексей Миллер, вторую подпись поставил директор ФГБУН Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Как следует из соглашения, сотрудничество будет направлено на сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, развитие Кунсткамеры и развитие социального проекта «Газпрома» «Друзья Петербурга».

Ранее в пятницу стало известно, что на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге создадут новый культурно-спортивный кластер. Соглашение об этом подписали губернатор города Александр Беглов и Миллер. На стадионе проведут реконструкцию, планируется развитие прилегающей к нему территории.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.