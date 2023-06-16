Пребывание иконы «Троица» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

Икона «Троица», которую написал Андрей Рублев, будет находиться в храме Христа Спасителя еще месяц, до 18 июля 2023 года. Информацию об этом опубликовали 16 июня на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

18 июля — день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, напомнила РПЦ.

«В связи с указанием президента Российской Федерации В. В. Путина икона «Святая Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В настоящее время Министерство культуры России готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни», — говорится в публикации.

4 июня в храм Христа Спасителя в Москве начали пускать прихожан, после того как была установлена «Троица». На кадрах «Известий» видно, как верующие выстроились в длинную очередь и по очереди проходят в храм, чтобы поклониться иконе.