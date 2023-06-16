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Двухлетняя девочка выпала из окна частного дома в Оренбурге

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В Оренбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа и получила серьезные травмы, сообщает в пресс-служба регионального управления МВД России в пятницу, 16 июня.

Инцидент произошел на территории частного дома, пишет «Урал56.Ру». Девочка находилась на втором этаже, в то время как ее отец был во дворе. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Пострадавшую увидел лежащей на земле старший брат и позвал родителей.

Малышку доставили в больницу Оренбурга, отмечает 56orb.ru. У нее диагностировали с черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, переломом лобной, теменной и затылочной костей.

Ранее в этот же день сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Москве. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа на востоке российской столицы.

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