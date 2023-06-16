Ремонт улицы Нейбута во Владивостоке завершат раньше срока

Во Владивостоке намерены завершить ремонт улицы Нейбута раньше срока, оговоренного контрактом с подрядчиком. Об этом 16 июня сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление дорог городской администрации.

Подрядчик уже завершил обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта на отрезке от пересечения улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюка». Продолжается укладка асфальта на проезжей части.

Улица Нейбута преобразится до дома 17 — конечной автобусной остановки. Там тоже появится «умная» остановка общественного транспорта. Завершат ремонт улицы установкой дорожных знаков и нанесением разметки.

Известно, что завершить работы согласно контракту необходимо в августе, однако подрядчик намерен сдать объект раньше срока. Точную дату информагентство не называет.