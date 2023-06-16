Путин отказался давать советы Байдену

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет «ничему учить» президента США Джо Байдена. При этом РФ продолжит действовать в своих интересах и в интересах своих граждан. Об этом российский лидер сказал 16 июня в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Президент Байден — взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. А мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться», — отметил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что нынешний глава Белого дома «радикально» отличается от своего предшественника, потому что является «карьерным политиком», который провел практически всю свою взрослую жизнь в этой сфере. Также Путин рассказал, что его не задевают скандальные высказывания американского коллеги, поскольку прежде он слышал десятки обвинений в свой адрес.

В октябре 2022 года Путин сообщил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ и его американского коллеги могли бы состояться, если бы США имели желание прислушаться к озабоченностям России.

В последний раз личная встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года.