В Оренбуржье пресекли нелегальные перевозки кормов и продуктов

Шесть попыток незаконного перемещения грузов пресекли с начала июня в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 16 июня.

Так, 2 т комбикормов и 6,5 то рыбных консервов не допустили к вывозу в Казахстан из-за отсутствия ветеринарного сертификата. Все продукты вернули в место отправления.

В Оренбуржье из Казахстана пытались провезти более 1 т мороженой рыбы и кисломолочной продукции также без ветеринарных сопроводительных документов. Еще более 20 т кормовой барды не пропустили из-за нарушения в оформлении документов.

Перевозивших нелегальные грузы перевозчиков привлекли к административной ответственности, отмечает РИА «Оренбуржье».