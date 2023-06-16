Банк «РОССИЯ» инвестирует в «Инкерман» около 5 млрд рублей

На базе Инкерманского завода создадут современное производство и новый туристический кластер в рамках проекта «Винный терруар в Севастополе». Соглашение о сотрудничестве подписали 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, подробности соглашения рассказал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Трехстороннее соглашение подписали на полях ПМЭФ банк «РОССИЯ», «Инкерман» и правительство Севастополя.

«Так открывается новая страница в истории «Инкермана». Завод марочных вин — символ города-героя Севастополя — скоро будет совсем не узнать», — сказал корреспондент.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отметил, что Инкерманский завод станет одним из самых современных и эффективных предприятий отрасли в России.

Инвестиции банка «РОССИЯ» позволят заводу не только модернизировать производственную линейку. Так, «Инкерман» станет еще и местом притяжения туристов, новой культурной точкой на карте Севастополя.

«Любое движение — шаг в сторону позитивного развития. Я считаю это положительным. Во-вторых, это свершилось в день Севастополя. Практически в юбилейную дату, знаковую, подписано такое соглашение, поэтому я считаю, что это знаковое событие, особенно для нашего коллектива», — отметила гендиректор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

Ранее, в этот же день, стало известно, что банк «РОССИЯ» и «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации») в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки и реализации IT-сервисов — в частности, в сфере оплаты услуг ЖКХ.

Также 16 июня банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Его основным предметом станет социально-экономическое развитие Ленобласти. В частности, стороны должны будут сформировать условия для развития этапов широтной магистрали скоростного движения — платной трассы, которая будет проходить по территории региона.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.