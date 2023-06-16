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Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в хищении 1 млрд гривен

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Фото: Getty Images/Bloomberg Creative Photos
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Бывшему заместителю министра обороны Украины предъявлено подозрение в хищении 1 млрд гривен ($27 млн). Об этом 16 июня сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«СБУ собрала масштабную доказательную базу, свидетельствующую о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства. Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Было установлено, что чиновники организовали сделку по закупке бронежилетов по завышенной стоимости. При этом амуниция не соответствовала заявленному классу защиты. Также некачественной оказалась партия зимних курток и штанов.

«На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 («Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований») Уголовного кодекса Украины», — заявили в СБУ.

Оба чиновника, чьи имена не раскрываются, уже находятся под стражей.

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Ранее, 22 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о получении взятки в размере $400 тыс. и.о. главы министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василием Лозинским.

Днем ранее украинские СМИ рассказали о воровстве бюджета министерства обороны страны на продовольствие для военнослужащих. Автор материала, ссылаясь на источник из ведомства, рассказал, что минобороны Украины заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, тем самым закупая у организации товары в 2–3 раза выше их реальных цен.

Также в начале года директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеше Файк обвинили в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн и в хищении пожертвований.

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