В Екатеринбурге вынесли приговор убившей дочку-диабетика матери

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, по неосторожности убившей свою дочь 2010 года рождения. Девочка страдала сахарным диабетом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 16 июня.

Соответствующий диагноз поставили ребенку пять лет назад. С тех пор мать получала для девочки лекарства по рецепту и должна была вводить ей инъекции. Женщина проигнорировала рекомендации эндокринолога по корректировке режима и сдаче анализов, а позднее и вовсе приняла решения прекратить делать дочери уколы с необходимым препаратом.

Следствие полагает, что девочке не давали инсулин с конца октября 2021 года вплоть до дня смерти — 17 ноября того же года. Ребенок скончался дома. Свои действия мать аргументировала тем, что предпочитала пользоваться народными методами в лечении. Ее признали вменяемой, пишет Тагилсити.ру

Женщину признали виновной в причинение смерти по неосторожности, отмечает ИА «Ура.ру». Ей назначили 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Ранее в июне эндокринолог перечислила признаки переизбытка сахара в рационе. В первую очередь следует обратить внимание на постоянную усталость.