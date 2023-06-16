Генпрокуроры России и Турции провели встречу в рамках ПМЭФ-2023

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 16 июня провел встречу с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Краснов поблагодарил коллегу за согласие присоединиться к работе форума, а также заявил, что опыт турецких прокуроров по защите бизнеса будет весьма полезен, особенно в свете позитивной динамики торгово-экономических связей двух стран.

«А объединение усилий прокуратур в формировании «здорового делового климата» выступит дополнительной гарантией обеспечения надежного и стабильного будущего для наших государств», — добавил глава российского надзорного ведомства.

Краснов подчеркнул, что в целом российские и турецкие подходы по противодействию современным угрозам совпадают, что позволяет ведомствам двух стран эффективно взаимодействовать в борьбе с преступностью и защите прав граждан.

Генпрокурор РФ также подтвердил твердую нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества между прокуратурами двух стран.

Накануне Краснов провел переговоры c коллегами из Азербайджана Кямраном Алиевым и Армении Анной Вардапетян.

Высоко оценивая обоюдную готовность к продолжению профессионального диалога, Краснов поблагодарил обе стороны за конструктивный подход к налаживанию дальнейшего взаимодействия и отметил, что проведение встречи в Таврическом дворце, где за прошедшие столетия состоялось много судьбоносных решений, дает все шансы на успех.