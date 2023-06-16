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Путин назвал атаки БПЛА на Кремль и Белгородскую область попыткой спровоцировать РФ на ответные действия

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Атаки украинских беспилотников на Кремль и атаки в Белгородской области — это попытки спровоцировать РФ на мощные ответные действия, заявил президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

«Это попытка спровоцировать нас на конкретные серьезные, мощные действия. Вот эта попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента РФ, атаки на Белгородскую область, соседние регионы — это всё попытка спровоцировать нас на ответные действия. Послушайте, если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений», — сказал он.

При этом, по его словам, все понимают, что такая возможность есть, просто ждут, «что мы начнем кнопки нажимать».

«Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. В этом всё дело. И понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ. В надежде потом ткнуть пальцем на нас и сказать: «Смотрите, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело», — сказал Путин.

Говоря о том, нужно ли вести с украинской стороной диалог, российский лидер напомнил, что РФ не отказывались от диалога, это Киев решил его прервать.

«Не хотят разговаривать — не надо. Они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить», — добавил глава государства.

В то же время он отметил, что, если атаки Киева на прилегающие территории РФ будут продолжаться, то Москва рассмотрит возможность создания санитарного кордона на украинской территории.

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Удары по приграничным российским регионам, в том числе обстрелы Белгородской области, стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Кроме того, 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о попытке киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции главы государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 мая, в результате атаки было повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца.

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