Автомобиль актрисы Бабушкиной попал на видео незадолго до ее задержания

Автомобиль актрисы Кристины Бабушкиной, известной по роли в сериале «Беспринципные», попал на видео перед ее задержанием. Кадры имеются в распоряжении «Известий».

Актрису вместе с мужем Андреем Гацунаевым задержали на улице Коровий Вал в центре Москвы ранее в пятницу, 16 июня. Сотрудники ГИБДД остановили их машину для проверки документов. По данным главного следственного управления СК РФ по Москве, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом. После этого Гацунаев напал на сотрудника ДПС, а затем пару доставили в отделение полиции.

Запланированный на этот день спектакль «(Не)Идеальный Че» в Театре Ермоловой, в постановке которого задействована Бабушкина, был отменен. В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело. Гацунаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).