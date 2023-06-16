Женщина-водитель пострадала в ДТП в Богородском в Приамурье
В Ивановском округе Амурской области в результате опрокидывания легковушки в кювет пострадала автомобилистка. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на ГКУ Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Авария произошла утром 16 июня на проселочной дороге в селе Богородское. Водитель легкового авто не справилась с управлением и допустила съезда машины в кювет.
В следствие удара ноги автомобилистки оказались зажаты. Спасатели деблокировали ее при помощи специнструмента и передали медикам скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшей не приводится.
В ночь на 13 июня на 170-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» лоб в лоб столкнулись Mazda и Kia. От удара Mazda отбросило в кювет, 39-летний водитель погиб.