Минстрой разрабатывает адресные льготные ипотечные программы

Минстрой сфокусирован на разработке предложений по адресным мерам поддержки для тех категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 16 июня.

Например, более низкие ипотечные ставки на квартиры большой площади свыше 55 кв. м, которые подходят семьям, в том числе многодетным, сказал он.

«Мы хотим, чтобы всё, что связано со льготной ипотекой, если и будет модернизироваться, то точечно. И мы бы хотели, чтобы это были длинные программы, чтобы застройщики понимали, что у них сформирован спрос на следующие три-пять-семь лет», — сказал Стасишин.

Проекты, которые реализовываются сейчас, особенно в рамках комплексного развития территорий, довольно долго реализовываются, пояснил замминистра.

По его словам, чтобы конкуренция между застройщиками велась не с помощью цены кв. м, а за счет качества продукта, нужны долгосрочные льготные программы. Тогда люди будут понимать, что если они сегодня пока не накопили на первоначальных взнос, то через год они это сделают, добавил Стасишин.

Ранее, 14 июня, заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что, по оценке кредитной организации, в 2023 году заемщики впервые в истории российского рынка оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го и в пределах 10% — рекордные продажи 2021 года. Как он объяснил, основными драйверами выдачи ипотеки будут активный рост интереса к частному строительству, реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения.