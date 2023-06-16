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В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
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Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества бизнесменов на Западе
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
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Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
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В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин сообщил о льготных налогах для «растущих» из критериев МСП компаний
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Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
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Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
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Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью

Путин про потенциал российского фондового рынка

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