Москвичей предупредили о вечерних пробках до 8 баллов

Пробки на дорогах в центре Москвы вечером 16 июня могут достигнуть 8 баллов. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со сообщила в пятницу ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве рекомендовали в часы пик воспользоваться городским транспортом.

«Причины: короткий рабочий день, большое число поездок за город, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. Сегодня час пик начнется раньше — около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время — после 19:00», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область, передает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время затруднено движение на ТТК в районе улицы Новая Башиловка, Садовом кольце в районе улицы Валовой, МКАД в районе улицы Липецкой, сообщается на сайте kp.ru.

Автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон во время движения и соблюдать скоростной режим.

Ранее в этот день в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, пишет «Москва 24».

Столбики термометров поднялись до +30 градусов.