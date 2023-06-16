Мусор загорелся у автосервиса в подмосковном Дзержинском

Мусор загорелся у автосервиса в подмосковном городе Дзержинский 16 июня. По данным «Известий», возгорание происходит на 18 км внешней стороны МКАД, рядом с ТЭЦ-22.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что возгорание достаточно сильное: густые клубы дыма поднимаются в небо.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 500 кв. м, о пострадавших не сообщается.

Ранее, 11 июня, автосервис загорелся на юго-востоке Москвы. Пожар распространился на площади в 500 кв.м. Возгорание вскоре было ликвидировано, пострадавших нет.