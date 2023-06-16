Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Политика
Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества бизнесменов на Западе
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин сообщил о льготных налогах для «растущих» из критериев МСП компаний
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Армия
Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Президент Алжира указал на роль России в снижении остроты кризисов в мире

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов в мире. Об этом 16 июня заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают, особенно от наступивших кризисов», — сказал Теббун.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше»
На встрече с военкорами президент прокомментировал ход СВО и оценил вероятность мобилизации

Ранее в этот день вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами сказал, что не исключает прекращение участия РФ в зерновой сделке. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставить беднейшим странам бесплатно тот объем зерна, который они получали.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023