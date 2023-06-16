Президент Алжира указал на роль России в снижении остроты кризисов в мире

Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов в мире. Об этом 16 июня заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

«Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают, особенно от наступивших кризисов», — сказал Теббун.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами сказал, что не исключает прекращение участия РФ в зерновой сделке. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставить беднейшим странам бесплатно тот объем зерна, который они получали.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.