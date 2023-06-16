«Москвич» поделился планами на выпуск новой модели

Российский производитель автомобилей «Москвич» выпустит в 2023 году несколько тысяч седанов модели «Москвич 6», сообщил 16 июня гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Седан [«Москвич 6»] планируем в этом году. Уже оплатили машкомплекты, несколько тысяч будет произведено», ― сказал журналистам Когогин.

28 апреля генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, при этом продажи авто откроются в сентябре.

30 мая «Москвич» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5». Эксперты предполагают, что «Москвич 5» будет еще одним кроссовером в модельной линейке российского производителя.

В марте уже стало известно, что «Москвич» локализует еще один кроссовер JAC ― на этот раз модель S7. Вероятно, она и будет носить шильдик «Москвич 5». Предполагается, что новинка выйдет до конца текущего года и будет старшей моделью кроссовера «Москвич 3».