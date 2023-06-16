В VK дали советы по развитию блога

Блог становится всё более универсальным активом в жизни человека. Для его развития сейчас важны не только технические знания, но и более фундаментальные инструменты. Об этом в пятницу, 16 июня, на сессии «Как бороться за внимание аудитории и продвигать социально-значимый контент о России в интернете?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

«Когда человек поступает в работу по найму, его оценивают в том числе и по блогу: чем он живет, какие у него хобби, какие интересы. Предприниматели обеспечивают себе дистрибуцию своих продуктов через блог. То есть глобальный тренд таков, что с каждым годом блог всё ближе интегрируется к паспорту идентификации человека и возникает проблема из этого», — сказал он.

Уваров отметил, что, зачастую, представители социально значимых категорий не успевают за новыми форматами, жанрами и инструментами.

«В этом году мы перезагрузили проект «ТопБлог», и он сейчас представляет собой и образовательную платформу, и такой прям полноценный хаб, где человек может попасть в благоприятную среду для быстрого развития его блога. Мы даем такой джентльменский набор навыков», — рассказал он.

Уваров назвал очень важным понимание того, что комплексное, полноценное ведение блога — это работа, на которую человек добровольно нанимает сам себя.

«Развитие блога может открыть перед человеком абсолютно любой специальности огромное количество возможностей, дверей. Это доступ к различным мероприятиям, доступ к медиапроектам. Это банальная монетизация, которая может сработать при правильном подходе. Вот все эти механики подхода мы транслируем в наши образовательные программы», — рассказал он.

Ранее, 15 июня, в рамках ПМЭФ старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук заявил, что отечественная социальная сеть «ВКонтакте» (VK) делает большой упор на развитие своего видеоконтента в соцсети на основе формата пользовательского контента UGC (User Generated Content). Он отметил, что в настоящее время VK строит школы и образовательные кластеры для обучения производству контента на разных площадках.