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В Москве двухлетний ребенок выпал из окна квартиры

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Фото: Telegram
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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа на востоке Москвы. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщает в пятницу, 16 июня, в своем Telegram-канале.

Малыш выпал из окна квартиры второго этажа жилого дома на улице Большая Черкизовская, сообщается на сайте kp.ru.

«По предварительной информации, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра родителей и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу святого Владимира, сообщает телеканал «360».

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее, 8 июня, четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на улице Кустанайской в Москве. От полученных травм скончался на месте.

Он находился дома с няней. Было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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