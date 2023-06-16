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Бизнес в новых регионах России получит льготные кредиты

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Фото: пресс-служба ПСБ
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Банк ПСБ запустит в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях кредитование малого и среднего бизнеса по льготным ставкам. Соответствующее соглашение на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума подписали председатель банка ПСБ Петр Фрадков и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В рамках программы предприниматели, зарегистрированные в новых регионах России, смогут воспользоваться кредитами по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн рублей и сроком до трех лет. Финансирование выдается под зонтичное поручительство «Корпорации МСП» в размере до 50% от суммы кредитного договора.

«ПСБ планирует выдать предпринимателям новых регионов России порядка 2 млрд рублей кредитов по льготным ставкам. Таким образом, финансирование по пониженным ставкам получат несколько сотен компаний, которые работают в различных отраслях, поддерживая местную экономику и внося свой вклад не только в восстановление регионов, но и получая фундамент для собственного процветания. Кредитование на комфортных условиях, предлагаемое ПСБ, Минэкономразвития и Корпорацией МСП, обеспечит дополнительный импульс для таких сфер деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, логистика, медицина, образование и других жизненно важных направлений деятельности малого и среднего бизнеса», — пояснил Петр Фрадков.

Министр экономического развития РФ, в свою очередь, обратил внимание собравшихся на доступность новой кредитной программы. «Зонтичное поручительство „Корпорации МСП“ позволяет претендовать на кредит даже тем предпринимателям, у которых недостаточно собственного имущества для банковского обеспечения, так как покрывает до половины суммы договора», — подчеркнул Максим Решетников.

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