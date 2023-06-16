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«‎Дамский каприз» в Кисловодске может уйти под воду

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Мост «Дамский каприз», являющийся исторической достопримечательностью Кисловодска, может уйти под воду. Причина этому — повышение уровня воды в реке Ольховке из-за продолжительных ливней, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Циклон на Ставрополье принес значительный урон. Мы уже выполнили ряд поручений от жителей города по устранению последствий стихии. Сейчас коммунальные службы и национальный парк «Кисловодский» особенно внимательно следят за историческим наследием города», — заявил градоначальник Евгений Моисеев, его цитату приводит NewsTracker.

Пешеходный однопролетный мост «Дамский каприз» был построен в первоначальном варианте в начале XX века. Автором проекта считают главного архитектора Кавминвод Якова Лукашева. За свою вековую историю объект уже пять раз менял свой облик из-за обветшания, отмечает ИА StavropolMedia.

Ранее в июне сообщалось, что кибербудку для получения чипов открыли в МФЦ Кисловодска. Речь идет о получении биометрических данных для загранпаспорта.

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