Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки

Лимит терпения России и ее желания реализовать зерновую сделку исчерпан. Такое заявление сделала в пятницу, 16 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Москва серьезно работает над тем, чтобы добиться выполнения условий сделки в полном объеме, предотвратить продовольственный кризис, оказать помощь беднейшим странам. Однако, как утверждает Матвиенко, в настоящее время ситуация зашла в тупик.

«Модернизировать эту сделку невозможно, и в этих условиях, я считаю, продлевать ее тоже невозможно, потому что лимит нашего терпения и желания ее реализовать исчерпан», — сказала спикер Совфеда в интервью «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в этот день вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия продолжит выполнять гуманитарную задачу по поставкам продовольствия на зарубежные рынки, хотя и не видит для себя преимуществ в участии в зерновой сделке.

Накануне, 15 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке. Он отметил, что все договоренности в адрес России не были исполнены, в то время как она четко выполняла свои обязательства.

13 июня президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.