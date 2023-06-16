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В Минцифры рассказали о получении средств для эксперимента по созданию национального репозитория открытого кода

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Фото: Росконгресс/Игорь Акимов
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Все вопросы, связанные с получением необходимых финансовых ресурсов для эксперимента по созданию национального репозитория открытого кода, в настоящий момент решены. Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.

Он отметил, что для эксперимента привлекут внебюджетные средства.

«Как вы знаете, утверждено постановление правительства, которое зафиксировало требование к открытой лицензии, и проведен отбор участников эксперимента. Это 80 юридических и физических лиц — 20 физических лиц, и остальные — юридические лица. Примерно половина из них — это органы власти, органы местного самоуправления. Вторая половина — это коммерческие структуры, которые сейчас уже будут, собственно, размещать код в под открытой лицензией», — рассказал он.

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Эксперимент подразумевает создание национального репозитория ПО с открытым кодом, размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах, а также формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

Планируется, что он будет реализован до конца апреля 2024 года.

Постановление об эксперименте, принятое правительством, содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.

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