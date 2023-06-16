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Путин призвал раскрывать потенциал фондового рынка РФ

Путин: необходимо раскрывать потенциал фондового рынка РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Необходимо раскрывать потенциал фондового рынка РФ, заявил 16 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Конечно, нам предстоит раскрыть большой потенциал российского фондового рынка. На недавней встрече с «Деловой Россией» мы договорились запустить облигации с правом на долю выручки компании. Очевидно, что период обращения таких облигаций может быть разным, вплоть до бессрочного. Рассчитываю, что правительство и Центральный банк оперативно реализуют эту идею. Надо развивать привлечение акционерного капитала», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо развивать фонды акционерного капитала, отметив, что вложения на 200 млрд рублей позволят разблокировать инвесткапитал на 2 трлн рублей.

При этом он добавил, что часть активов, которые продают иностранные компании, должна поступать на российский фондовый рынок.

Во время своего выступления, Путин также сообщил, что в настоящее время Правительство РФ прорабатывает вопрос введения налоговых льгот как для эмитентов, так и для покупателей акций отечественных высокотехнологичных компаний.

«Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны», — подчеркнул президент РФ.

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Ранее, 23 мая, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост по целому ряду экономических параметров.

До этого, 26 апреля, премьер-министр отметил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления.

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