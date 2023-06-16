Краснов рассказал о работе Генпрокуратуры по борьбе с мошенничеством

Генеральная прокуратура проводит работу с банками и компаниями-операторами сотовой связи, чтобы выявить мошенников, которые похищают средства граждан. О том, какие методы использует ведомство в борьбе с мошенниками, в интервью «Известиям» рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ).

По его словам, преступления в сфере информационной и телекоммуникационной технологий находятся постоянно в сфере внимания ведомства, причем большинство из них совершается лицами из-за рубежа.

Совместно с правоохранительными органами Генпрокуратура устанавливает и блокирует интернет-ресурсы, с которых у граждан похищают средства.

«Мы боремся с подменными номерами, вырабатываем с правоохранительными органами защиту больших баз данных, где находятся <...> все данные людей — адреса, телефоны», — пояснил Краснов.

Он также уточнил, что главным приоритетом в этой работе для Генпрокуратуры является изобличение виновных и возмещение ущерба потерпевшим.

«Конечно, нужно продолжать масштабную разъяснительную работу с населением, оперативно сообщать через СМИ и другие источники о новых способах мошенничества и действиях самих граждан по защите своих денежных средств и другого имущества. Правильные протоколы поведения людей в случае соприкосновения с мошенниками очень важны, поэтому все эти меры мы, безусловно, принимаем, для того чтобы защитить наших граждан», — заметил генпрокурор.

5 июня МВД сообщило о задержании пятерых жителей Московского региона по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. В частности, они приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло соблюдать анонимность и постоянно менять номера телефонов мошенникам. Задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

До этого, 2 июня, жители Липецкой области лишились из-за мошенников порядка 9 млн рублей. Одна из потерпевших разместила резюме на сайте объявлений и перешла по ссылке, которую прислал «работодатель». Злоумышленники списали со счетов женщины 5,39 млн рублей.