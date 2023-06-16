Reuters сообщило об отсутствии договоренностей в НАТО по обороне
Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне, сообщило агентство Reuters 16 июня со ссылкой на источник.
В Брюсселе главы оборонных министерств стран НАТО обсуждали тему сдерживания и обороны альянса в рамках подготовки к саммиту в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.
«Хотя сегодня региональные планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда итогов Вильнюсского саммита в июле», — отметил высокопоставленный чиновник США.
Также дипломат НАТО заявил, что Турция заблокировала решение о формулировке географического положения, в том числе в отношении Кипра. Однако он добавил, что еще есть возможность найти решение до саммита НАТО.
Ранее, 18 мая, стало известно, что НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Должны были быть утверждены «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны описывается, как альянс планирует действовать «в случае нападения России».
В прошлом году саммит НАТО прошел в конце июня в Мадриде. Тогда участники заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации, но продолжит «отвечать на угрозы и враждебные действия» Москвы.