Путин поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ запустить элементы поддержки электронной торговли. Об этом он заявил 16 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я прошу правительство как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли, а также постоянно анализировать эффективность, прежде всего для малого и среднего бизнеса, чтобы вместе с деловыми объединениями работать над ее повышением», — сказал Путин.

Он отметил, что с помощью площадок электронной торговли необходимо продвигать отечественную продукцию, так как их аудитория и клиентская база неуклонно растут.

«Даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть над чем работать. Мы здесь не лидеры, но кстати говоря, и не в хвосте плетемся, но перспектива очень хорошая», — сказал президент.

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