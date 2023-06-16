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Кабмин Украины упростил ввоз военной техники из стран ЕС и НАТО

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Фото: ТАSS/Zuma/Roland Balik
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Украинское правительство одобрило законопроект, который подразумевает упрощение ввоза военной техники из стран — членов Евросоюза (ЕС) и НАТО, говорится на сайте кабмина страны.

«Одобрен проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об унификации с европейскими и североатлантическими стандартами процедур декларирования военной техники и других товаров», — сообщается в тексте документа.

Это касается внедрения в законодательство «соответствующей формы декларирования («Форма 302»), которая широко используется в государствах — членах ЕС и НАТО». Документ включает в себя освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения, разрешений, нужных для перемещения через границу лекарств, в том числе содержащих наркотические средства, продукции, которая произведена с применением ГМО.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июня указал на потерю Украиной западной военной техники в ходе наступления. Он ожидает доклад по этой теме от министра обороны Украины Алексея Резникова.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее, 10 июня, заявил о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) никак не помогают боеприпасы и техника стран НАТО. Киев проигрывает, несмотря на активное снабжение. Как сказал Макгрегор, по причине провалов на фронте положение ВСУ значительно ухудшилось, это поставило под сомнение эффективность и самого альянса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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