Украинское правительство одобрило законопроект, который подразумевает упрощение ввоза военной техники из стран — членов Евросоюза (ЕС) и НАТО, говорится на сайте кабмина страны.

«Одобрен проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об унификации с европейскими и североатлантическими стандартами процедур декларирования военной техники и других товаров», — сообщается в тексте документа.

Это касается внедрения в законодательство «соответствующей формы декларирования («Форма 302»), которая широко используется в государствах — членах ЕС и НАТО». Документ включает в себя освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения, разрешений, нужных для перемещения через границу лекарств, в том числе содержащих наркотические средства, продукции, которая произведена с применением ГМО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июня указал на потерю Украиной западной военной техники в ходе наступления. Он ожидает доклад по этой теме от министра обороны Украины Алексея Резникова.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее, 10 июня, заявил о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) никак не помогают боеприпасы и техника стран НАТО. Киев проигрывает, несмотря на активное снабжение. Как сказал Макгрегор, по причине провалов на фронте положение ВСУ значительно ухудшилось, это поставило под сомнение эффективность и самого альянса.

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