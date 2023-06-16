Путин указал на самый низкий показатель по безработице в истории России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, в ходе своей речи на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что уровень безработицы в стране составляет 3,3%, такой низкой она никогда не была.

«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек. А уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%», — отметил он.

Глава государства также указал на то, что ценностные подходы к развитию экономики сработали.

«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, — и в еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%», — отметил Путин.

Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом сбалансированы, добавил российский лидер.

«Что важно, устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, действенным фактором развития», — почеркнул он.

Президент РФ обратил внимание на то, что Москва поддержала спрос в экономике и при этом не допустила раскачки цен. Он сказал, что макроэкономическую политику будут и дальше выстраивать с учетом реальной ситуации и ориентироваться на целевую инфляцию.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

Ранее, 5 июня, Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

В конце апреля Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.