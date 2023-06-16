Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Экономика
Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Общество
Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Путин указал на самый низкий показатель по безработице в истории России

Путин: уровень безработицы в РФ составляет 3,3%, такой низкой она никогда не была
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, в ходе своей речи на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что уровень безработицы в стране составляет 3,3%, такой низкой она никогда не была.

«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек. А уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%», — отметил он.

Глава государства также указал на то, что ценностные подходы к развитию экономики сработали.

«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, — и в еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%», — отметил Путин.

Государственные финансы РФ на сегодняшний день в целом сбалансированы, добавил российский лидер.

«Что важно, устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, действенным фактором развития», — почеркнул он.

Президент РФ обратил внимание на то, что Москва поддержала спрос в экономике и при этом не допустила раскачки цен. Он сказал, что макроэкономическую политику будут и дальше выстраивать с учетом реальной ситуации и ориентироваться на целевую инфляцию.

Попасть в кадры: квалификацию безработных оценят за счет государства
Поможет ли мера в борьбе с дефицитом персонала на стройке

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

Ранее, 5 июня, Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

В конце апреля Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023