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«Известия» показали обстановку в ранее подтопленной Голой Пристани

Корреспондент «Известий» показал обстановку в ранее подтопленной Голой Пристани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 16 июня показал обстановку в городе Голая Пристань Херсонской области, ранее подтопленном в результате теракта на Каховской ГЭС.

Как следует из кадров, вода из ряда районов города почти ушла. На этих улицах наведен порядок.

«Еще несколько дней назад вся эта дорога была под водой, можно было передвигаться только на лодках», — отметил корреспондент.

По его словам, вода поднялась в первые дни подтопления до уровня кровли магазинов и рынков. Также была подтоплена церковь. Местами в Голой Пристани всё еще есть места, где стоит вода, но она понемногу уходит.

Как рассказали местные жители, в результате подтопления город лишился всей сельскохозяйственной техники. Вода ушла из районов, расположенных повыше. Некоторые улицы до сих пор подтоплены.

«Люди постепенно возвращаются в город, пытаясь вывезти вещи, которые еще можно спасти», — заключил Тимашев.

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Ранее в пятницу временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что вода из Каховского водохранилища почти вернулась в русло Днепра. Также он сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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