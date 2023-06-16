Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году

В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. Если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, то за год они выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн человек. А уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%», — сказал Путин.

Он отметил, что финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, сокращение бедности и неравенства. По его словам, такой акцент стал важным фактором преодоления проблем 2022 года.

«Эти положительные тенденции, о которых я сказал, в практическом измерении может быть не так значимы, особенно для тех людей, которые только перебрались через это черту, их доходы все-таки слишком низкие. Но тенденцию мы должны будем поддерживать и сохранять. Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты», — указал президент.

Путин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан России вернулись к росту в IV квартале 2022 года и должны его продолжить в текущем году.

«В этом году такая тенденция должна усилиться, во всяком случае, очень на это рассчитываю. Очевидно, что это также поддерживает спрос, а значит, внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия в регионах на местах. И как результат, позитивно сказывается на региональных финансах, на региональных бюджетах», — отметил глава государства.

4 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в текущем году реальные доходы населения России могут увеличиться на 4%. Он отметил, что первые два месяца уже показали хорошие темпы роста доходов в +13%.

Ранее, 28 апреля, Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян, глава государства заметил, что, хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.

4 апреля Путин спрогнозировал, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%. Президент подчеркнул, что это средние значения, но они отражают тенденцию. С его слов, задача номер один для государства — рост доходов людей.