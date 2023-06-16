Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Экономика
Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Общество
Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

СМИ сообщили о планах Швеции создать в Польше хаб для ремонта западной техники

SvD: Швеция одобрила создании ремонтных хабов для западной техники на границе с Украиной
0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеция одобрила участие до 60 военнослужащих королевства в создании центров по обслуживанию западной техники в соседнем с Украиной государстве. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet.

Как сообщает газета, государством для размещения такого ремонтного центра может стать Польша.

«Правительство дало добро на участие до 60 военнослужащих Вооруженных сил в создании центров логистики и обслуживания рядом с Украиной, например в Польше», — сообщается в материале.

Уточняется, что в центрах будет обслуживаться и ремонтироваться техника, переданная Швецией Украине. В частности, по данным газеты, Стокгольм безвозмездно направил Киеву 50 боевых машин пехоты (БМП) «Стридсфордон 90», танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) RBS 70.

Освоение Севера: Блинкен отправился с визитом в Швецию и Финляндию
Госсекретарь США посещает союзников в ходе подготовки к саммиту НАТО

Ранее, 13 июня стало известно, что сотрудники шведского управления психологической защиты работают на Украине с момента начала конфликта, они обучают и тренируют украинские ведомства в ведении борьбы на информационной арене.

Ранее в этом месяце глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём в ходе конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, заявил, что поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер.

Министр напомнил, что объем помощи Киеву с шведской стороны превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд) с начала спецоперации. Так, парламент республики (риксдаг) 17 ноября одобрил передачу Киеву военной техники на сумму более 3 млрд шведских крон (свыше $280 млн). В марте этого года Швеция передала Украине 10 танков Leopard («Леопард»). В Стокгольме также приняли решение способствовать обучению украинских солдат.

Кроме того, как заявил 22 апреля министр обороны королевства Пол Йонсон, Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023