СМИ сообщили о планах Швеции создать в Польше хаб для ремонта западной техники

Швеция одобрила участие до 60 военнослужащих королевства в создании центров по обслуживанию западной техники в соседнем с Украиной государстве. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet.

Как сообщает газета, государством для размещения такого ремонтного центра может стать Польша.

«Правительство дало добро на участие до 60 военнослужащих Вооруженных сил в создании центров логистики и обслуживания рядом с Украиной, например в Польше», — сообщается в материале.

Уточняется, что в центрах будет обслуживаться и ремонтироваться техника, переданная Швецией Украине. В частности, по данным газеты, Стокгольм безвозмездно направил Киеву 50 боевых машин пехоты (БМП) «Стридсфордон 90», танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) RBS 70.

Ранее, 13 июня стало известно, что сотрудники шведского управления психологической защиты работают на Украине с момента начала конфликта, они обучают и тренируют украинские ведомства в ведении борьбы на информационной арене.

Ранее в этом месяце глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём в ходе конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, заявил, что поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер.

Министр напомнил, что объем помощи Киеву с шведской стороны превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд) с начала спецоперации. Так, парламент республики (риксдаг) 17 ноября одобрил передачу Киеву военной техники на сумму более 3 млрд шведских крон (свыше $280 млн). В марте этого года Швеция передала Украине 10 танков Leopard («Леопард»). В Стокгольме также приняли решение способствовать обучению украинских солдат.

Кроме того, как заявил 22 апреля министр обороны королевства Пол Йонсон, Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.