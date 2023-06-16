Тверская область заключила на ПМЭФ 17 соглашений на 60 млрд рублей

Руководство Тверской области заключило уже 17 соглашений на общую сумму почти в 60 млрд рублей, рассказал «Известиям» губернатор региона Игорь Руденя. Это позволит создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест, особенно в сфере IT и электронной промышленности, добавил глава региона.

— В Тверской области из подписанных ранее соглашений на форуме мы уже реализовали практически 100%, и в текущем году у нас их будет чуть-чуть побольше, чем в прошлом: 17 соглашений на сумму практически 60 млрд рублей. Это не итоговые цифры, их будет больше, форум еще продолжается. Но мы уже можем отметить новый этап взаимодействия, к примеру, с компанией «Лукойл», а также в ряде сфер. В частности, это деревообработка и транспортное машиностроение, — сказал губернатор.

Среди знаковых контрактов Игорь Руденя также назвал соглашение с «Союзмультфильмом»: теперь в регионе появится тематический и многофункциональный парк развлечений. По оценкам губернатора, открытие может прийтись на 2027-2028 годы, однако не исключено, что тверичане могут посетить его даже раньше. Приступить к созданию парка власти планируют уже в этом году, подчеркнул он. «Учитывая специфику проекта, а «Союзмультфильм» берет свое начало с середины 30-ых годов, в парке смогут найти для себя много интересного далеко не только дети, но и люди старшего поколения. Потому что все мы выросли на этих мультиках, и у каждого есть целый ряд героев, которые остаются в наших сердцах», — отметил глава области.

Подписанные соглашения также позволят создать порядка 8 тыс. новых рабочих мест, особенно это касается сферы IT и электронной промышленности, которые, впрочем, особенно востребованы среди молодежи, считает Игорь Руденя. При этом у таких сотрудников должны быть достаточно высокие компетенции, подчеркнул он, что, в свою очередь, станет дополнительным стимулом для развития учреждений высшего профессионального образования: «Студенты могли бы сразу учиться именно «под практику» и под эти предприятия, понимая, какие именно знания и навыки им будут требоваться».

Игорь Руденя добавил, что подобные договоренности и соглашения на форуме позволяют реализовать поставленную президентом задачу — развивать технологический суверенитет страны. Впрочем, сегодня это уже работает как никогда эффективно для всех регионов России, потому что происходящие события дают стимул к развитию внутренних возможностей, открытию новых производств и созданию рабочих мест, считает губернатор Тверской области.

— «Благодаря» санкциям у нас есть теперь достаточно хороший импульс к созданию собственных, новых производств и продукции. Теперь мы не просто ориентируемся на что-то импортное: это мы купим, это мы привезем. Теперь у нас есть все возможности создавать именно свое, — добавил губернатор.

Сам экономический форум организован на высоком уровне, и каждый год он наращивает свой потенциал, резюмировал губернатор.