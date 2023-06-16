СМИ сообщили об атаке хакеров на хранилище радиоактивных отходов в США
В США национальная лаборатория и хранилище радиоактивных отходов, находящиеся под управлением минэнерго, подверглись кибератаке. Об этом пишет Bloomberg 16 июня со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, было взломано несколько федеральных ведомств.
Как уточняется в материале, пострадавший в ходе атаки подрядчик национальной лаборатории в Тенесси производил уран для ядерного оружия, а также проводил испытания в области ядерной энергетики. Представитель лаборатории указала, что взломанные данные не были связаны с объектом.
Под атаку также попал экспериментальный завод по изоляции отходов минэнерго США в Нью-Мексико, на территории которого хранятся ядерные отходы на глубине примерно в 305 м.
Накануне телеканал CNN сообщил, что ряд американских федеральных ведомств подвергся хакерским атакам. Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), в свою очередь, заявило, что предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий. По некоторым данным, за массовой кибератакой может стоять группировка CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами.
До этого, 5 июня, газета The Daily Telegraph сообщила о тысяче пострадавших от кибератак сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си, а также сети аптек Boots. При этом изначально атака была нацелена на компанию Zellis, занимающуюся программным обеспечением для расчета заработной платы десятков крупных фирм, включая британского авиаперевозчика.