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СМИ сообщили об атаке хакеров на хранилище радиоактивных отходов в США

Bloomberg: в США хранилище радиоактивных отходов подверглось кибератаке
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Фото: commons.wikimedia.org
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В США национальная лаборатория и хранилище радиоактивных отходов, находящиеся под управлением минэнерго, подверглись кибератаке. Об этом пишет Bloomberg 16 июня со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, было взломано несколько федеральных ведомств.

Как уточняется в материале, пострадавший в ходе атаки подрядчик национальной лаборатории в Тенесси производил уран для ядерного оружия, а также проводил испытания в области ядерной энергетики. Представитель лаборатории указала, что взломанные данные не были связаны с объектом.

Под атаку также попал экспериментальный завод по изоляции отходов минэнерго США в Нью-Мексико, на территории которого хранятся ядерные отходы на глубине примерно в 305 м.

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Накануне телеканал CNN сообщил, что ряд американских федеральных ведомств подвергся хакерским атакам. Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), в свою очередь, заявило, что предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий. По некоторым данным, за массовой кибератакой может стоять группировка CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами.

До этого, 5 июня, газета The Daily Telegraph сообщила о тысяче пострадавших от кибератак сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си, а также сети аптек Boots. При этом изначально атака была нацелена на компанию Zellis, занимающуюся программным обеспечением для расчета заработной платы десятков крупных фирм, включая британского авиаперевозчика.

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