Психолог рассказала о способах защиты ребенка от буллинга

Родители должны научить ребенка осознавать и отстаивать свои границы. Он должен понимать их важность, видеть, когда они нарушаются и уметь их отстаивать. Именно осознание этих границ может помочь защитить ребенка от буллинга. Об этом клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева рассказала в пятницу, 16 июня.

Ребенок должен научиться осознавать свои границы еще на примере отношений с родителями. К ребенку необходимо относиться уважительно, а также демонстрировать соответствующие отношения в семье, и любые формы насилия здесь недопустимы, подчеркнула специалист.

«Важно разговаривать с ребенком, читать детские книги, объясняя и проясняя важность тех или иных моментов. То есть ребенок должен расти с четким пониманием, что проявление насилия в любой форме недопустимо. Очень сложно объяснять ребенку, что насилие — это плохо, когда родители сами его применяют», — подчеркнула Метелева в беседе с Lenta.Ru.

Если родители не позволяют хамства, грубого отношения и насилия в отношении себя, то ребенок считывает то, как родители обходятся со своими границами. Он учится понимать, где границы личности другого человека, а также что можно, а что нельзя.

По словам эксперта, основная задача родителей — научить ребенка здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми. Если есть проблемы с отстаиванием границ, следует обращать на это внимание с самого детства.

Если ребенок никак не может найти общий язык со сверстниками, и родители не справляются с этим сами, то надо обращаться к психологу, который поможет понять, что происходит в семейной системе или почему ребенку так сложно найти общий язык со другими детьми.

Психолог объяснила, что именно социализация, налаживание коммуникации является важнейшей задачей, которую ребенок должен решить на этапе взросления.

«Важно обучить ребенка инструментам общения: что стоит говорить, что нет. Важно подробно объяснять, в чем важность дружбы, взаимопомощи, бережного отношения друг к друг. Если соблюдать эти правила в воспитании своих детей, тогда ребенок с меньшей вероятностью столкнется с насилием со стороны сверстников. Самое главное — начать применять эти правила еще с раннего детства», — заключила она.

Накануне Метелева рассказала, что родителю стоит заранее подготовить ребенка к отправке в детский лагерь, чтобы этот важный период прошел комфортно. По словам специалиста, это учреждение помогает выяснить, как ребенок справляется с процессом сепарации, соответствуют ли его коммуникативные навыки возрастным процессам, а также умеет ли он справляться со стрессом и конфликтами.

В тот же день детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родители, которые слишком строго воспитывают своих детей, обрекают их на будущее невротиков и неуверенных в себе людей. Она объяснила, что постоянное подавление лишает ребенка способности принимать решения. Кроме того, такой человек будет бояться отстаивать свои интересы и может действовать в ущерб им, сообщает телеканал «360».