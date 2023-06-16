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Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
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Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте

Врио губернатора Балицкий: Киев пытается прорвать оборону на запорожском направлении, но не имеет успеха
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Последние девять дней Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются прорвать оборону на запорожском направлении, однако одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось. Об этом 16 июня сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали», — заверил Балицкий.

Он отметил, что населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и простреливаются со всех сторон. При этом, по словам Балицкого, ВСУ не считаются с потерями.

«Мы же будем использовать возможность «переваривать» противника на этих территориях там, где нам выгодно», — добавил врио губернатора Запорожской области.

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Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье, временно подконтрольном Киеву, сложилась тревожная обстановка, происходят репрессии.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников написала, что Украина была вынуждена начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле 13 июня подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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