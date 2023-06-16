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Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Безработица в России будет снижаться, в стране будут востребованы квалифицированные рабочие группы. Об этом заявила «Известиям» в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, регионы, где растет безработица, можно разделить на две части: одна является традиционной, например Северный Кавказ, где высокий уровень рождаемости. Вторая группа — это регионы, которые пострадали, когда оттуда уходили крупные инвесторы. Последнее является текущей безработицей, которая не представляет опасности, отметила Голикова.

«Мы на эту ситуацию реагируем. Мы организуем временную занятость за счет государства, организуем общественные работы, но это уже сейчас не так востребовано, когда был самый первый этап, когда мы боялись всплеска безработицы. Через короткое время стало понятно, что нам не следует бояться высокого уровня безработицы», — сообщила вице-премьер сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что уровень безработицы в будущем снизится, а страна будет нуждаться в квалифицированных рабочих группах.

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Также в этот день Голикова заявила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

Кроме того, вице-премьер отметила, что около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Кроме того, по ее данным, около 12 млн россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера.

Ранее, 5 июня, Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

До этого, в конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

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