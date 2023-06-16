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В РФ введут программу субсидирования жилья для молодежи

Минстрой: планируется запустить механизм субсидирования арендного жилья для молодежи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минстрой совместно с ДОМ.РФ и «Росмолодежью» планирует запустить механизм субсидирования арендного жилья для молодежи с параллельным накоплением на первоначальный взнос по ипотеке на новостройки. Об этом замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 16 июня.

Анонс новой программы планируется сделать в течение ближайшей пары месяцев, сказал он.

«Мы сейчас вместе с нашими коллегами из ДОМ.РФ и Росмолодежи отрабатываем интересный механизм, по сути, накопления на первоначальный взнос для молодежи, параллельно субсидируя наем жилья им — до момента накопления на первоначальный взнос», — рассказал Стасишин.

Субсидироваться будет порядка 50% платы за арендное жилье людям до 35 лет. При этом в министерстве считают, что целевая аудитория — люди 23–27 лет, те, кто закончил институт и пошел работать, хочет создавать семью, рожать детей. Нужно, чтобы они это делали в своих квартирах, сказал замминистра.

«Мы пытаемся сделать такую программу, которая будет эффективна для граждан, но не потребует огромные затраты из бюджета, понимая специфику сегодняшнего бюджета», — добавил Стасишин.

«Мы ставим очень амбициозную задачу»
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин — о том, кто может воспользоваться господдержкой при покупке жилья

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что за год арендные ставки на самые популярные однокомнатные квартиры в крупных российских городах упали на 10–15%. Так, в Санкт-Петербурге снизились на 14–15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%, в Самаре — на 8,6%. Как объяснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова одной из причин снижения арендных ставок является увеличение объема предложения за счет выхода на рынок квартир, которые люди покупали в период пандемии, во время доступной ипотеки с целью дальнейшей сдачи в аренду.

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